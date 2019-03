An engem spannende Match konnt sech Käerjeng zu Bierchem behaapten. Esch konnt iwwerdeems an der Forge du Sud beim HB Diddeleng gewannen.

HC Bierchem – HB Käerjeng 30:31

Am Duell vun de Verfolleger tëscht Bierchem a Käerjeng ass et ëm wichteg Punkte gaangen. D’Ekipp vum Käerjenger Dribbel huet virun dëser Partie véier Mol net konnte gewannen a wollt dofir um Samschdeg Owend alles fir eng Victoire maachen.

An der Ufanksphas goung et hin an hier an op béide Säite si Goler gefall. No 10 Minutte Spillzäit huet de Gaascht dunn ee Run vun e puer Goler gestart a konnt sech esou ee klenge Virsprong rausspillen. Ma déi lescht 10 Minutte vum 1. Duerchgang konnt Käerjeng just nach zweemol treffen an huet Bierchem erukomme gelooss. De Score no 30 Minutte stoung op 15:14 fir Käerjeng.

D’Lokalekipp ënnert der Leedung vum Trainer Adrian Stot wollt doheem géint een direkte Konkurrent punkten, esou ass et hinnen am 2. Duerchgang gelongen, de Match ze dréien an 10 Minutte viru Schluss ee Virsprong vun 3 Punkten ze hunn.

Duerno gouf et eng hecktech Schlussphas an där Käerjeng de Match an de leschte Minutten nach dréine konnt.

HB Diddeleng – HB Esch 29:34

An der Forge du Sud war den aktuelle Leader vun Esch op Besuch. Kloer war deemno, datt Esch alles wollt doru setzen, fir auswäerts beim HBD wichteg punkten ze sammelen.

De Gaascht huet an der Ufanksphas séier ee Virsprong vun 2-3 Goler erausgespillt, dee praktesch bis an d'Paus ugehalen huet. Mat engem 14:12 fir den HB Esch goung et dann och an d'Paus.

Och am 2. Duerchgang war de Gaascht vun Esch déi besser Ekipp. Mat engem 5-Goler-Ecart huet d'Formatioun aus der Forge du Sud verluer.

Och an der Relegatioun gouf bei den Häre gespillt:

HC Atert Réiden – HB Miersch 22:31

HB Péiteng – HB Museldall 34:21

