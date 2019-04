Bei den Dammen sinn et Dikrech an den HB Museldall déi allebéid hir Matcher auswäerts gewanne konnten.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären an den Dammen de 5. Spilldag vun der Titelgrupp. Och am Playdown gouf bei den Hären ee Match gespillt.

Hären-Handball

Bierchem - Dikrech 33:24

Natierlech war Bierchem géint Dikrech de Favorit an dat huet sech och um Terrain bemierkbar gemaach. No 15 Minutten hat Dikrech just 3 Goler zustane bruecht a Bierchem dogéint därer 8. Dono konnt Bierchem dëse Virsprong halen awer net vill weider ausbauen sou dat et mat 16:10 an d'Paus gaangen ass. An der zweeter Halschent konnt Dikrech besser mathalen an huet de Réckstand konstant gehalen. Eng Gefor fir Bierchem konnten se opgrond vum schlechte Start awer net méi ginn.

Diddeleng - Red Boys 27:38

Och Diddeleng ass wéi Dikrech iwwerhaapt net gutt an de Match gestart an hat direkt no 15 Minutten schonn e Réckstand vu 6 Goler ze verdauen. Och dono sinn déi Diddelenger net weider erukomm sou et mat engem komfortablen 18:10 fir d'Red Boys an d'Paus gaangen ass. An den zweeten 30 Minutten konnten se de Schued awer a Grenzen halen an hunn de Réckstand net méi grouss uwuesse gelooss mee hunn am grousse ganzen awer e ganz schlechten Owend erwëscht. Bei de Red Boys war den Daniel Scheid mat 8 Goler de beschte Buteur.

Playdown:



Mueldall - Réiden 31:16

Dammen-Handball

Schëffleng - Dikrech 17:24

An der éischter Halschent war de Match zimlech ausgeglach an et ass mat engem 10:11 an d'Paus gaangen. An der Mëtt vun der zweeter Halschent haten déi Schëfflenger awer eng Schwächephase an dat hunn déi Dikrecher äiskal ausgenotzt sou dat se mat 24:17 gewanne konnten.

Standard - Museldall 15:26

De Museldall ass direkt vill besser an de Match komm a louch schonn no 10 Minutten mat 7:1 a Féierung. Dono war de Standard e bësse besser am Match an et ass mat engem 8:13 an d'Paus gaangen. Mee och an den zweeten 30 Minutten hat de Museldall guer keng Problemer a wënnt souverän mat 26:15.

Playdown:

Réiden - Red Boys 11:14

