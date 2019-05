Um leschte Spilldag am Titelgrupp am Hären-Handball hunn d'Red Boys doheem géint den HBD gewonnen a Käerjeng huet beim Champion Esch Remis gespillt.

Am Sprint ëm Europa war virum leschte Spilldag bei den Hären nach näischt entscheet: Käerjeng, Red Boys a Bierchem haten allen dräi nach d’Chance op eng Plaz an den Top 3. Och wa Bierchem seng Partie auswäerts zu Dikrech 26:16 wanne konnt, spillt nieft Esch, Käerjeng a d'Red Boys déi nächste Saison europäesch.

HB Esch – HB Käerjeng 31:31 (12:15)



Esch wollt doheem um leschte Spilldag der Ekipp vum Dribbel keng Kaddoe maachen. Ma der Formatioun aus der Brauereisstad hunn awer nach Punkte gefeelt, fir d’Plaz fir d’nächst Saison an der Coupe d’Europe sécher ze hunn – schliisslech konnt ee sech net op ee Patzer vun der Konkurrenz verloossen. Et waren awer déi Escher, déi besser an dës Partie komm sinn an no ronn enger Véierelsstonn mat 2-3 Goler Virsprong am Avantage waren. Insgesamt war et an der Ufanksphas zu Lalleng eng Partie mat vill Tempo.

© Screenshot

Käerjeng huet sech dunn am weidere Verlaf ëmmer méi schwéier gedoen an huet hektesch agéiert. 7 Minutte virun der Paus krut d'Formatioun vum Dribbel sech awer nees gefaangen an huet duerch de Michels den 11:11-Ausgläich kënne markéieren. Duerno hunn de Radojevic an de Michels dräi Goler dropgesat a sou stoung et kuerz virun der Paus 14:11 fir Käerjeng. Den Doublé-Gewënner Esch war komplett vum Rouleau an den Trainer Gulbicki huet an de Kabinnen déi richteg Wierder misse fannen, fir d'Ekipp wakereg ze rëselen.

Esch koum dunn och nees besser an de Match, war awer ëmmer nach 2-3 Goler hannendran. Ma knapp 8 Minutte viru Schluss huet Esch de Match awer mat 27:26 gedréint a sou blouf et bis zum Enn spannend an intensiv. 90 Sekonne virun Enn war de Score bei 31:30 fir Esch - Käerjeng huet weider drop gedréckt an och den Ausgläich markéiert.

Duerno goufen et komplett geckeg Schlusssekonnen, ma um Enn sollt et awer beim 31:31-Remis bleiwen. Domat ass Käerjeng déi nächste Saison an der Coupe d'Europe.

Red Boys – HB Diddeleng 34:28 (16:12)



D’Red Boys haten et mat enger Victoire doheem an der eegener Hand, fir eng Plaz an Europa d’nächst Saison sécher ze maachen. De Gaascht aus der Forge du Sud hat allerdéngs dee besseren Depart, d'Red Boys konnten dunn awer reagéieren an mat dräi 7-Meter bannent 8 Minutten nees opschléissen. Esou hunn d'Spectateuren zu Déifferdeng eng ganz ausgeglachen Ufanksphas mat erlieft. D'Lokalformatioun huet awer kënne mat engem 5-Goler-Run d'Diddelenger schocken an um Enn mat engem 16:12 an d'Paus goen.

Duerno war et eng ganz equilibréiert Suite a béid Formatiounen hu sech näischt geschenkt. Déi Déifferdenger louche ronn 20 Minutt viru Schluss mat 2 Goler am Avantage, ma d'Red Boys hunn awer sou lues een Zant zougeluecht. Knapp 5 Minutte waren nach ze spillen an Diddeleng war mat 25:32 hannendran. D'Red Boys huet weider op den Tempo gedréckt an du weider Goler geheit.

Um Enn konnt d'Heemekipp mat 6 Goler Ënnerscheeder wannen a soumat ass d'Coupe d'Europe d'nächst Saison fir déi Déifferdenger geséchert.

CHEV Dikrech – HC Bierchem 16:26 (3:10)



Bierchem huet zu Dikrech d’Hausaufgabe misse maachen an op een Ausrutscher vun der Konkurrenz hoffen. Ma och d’Heemekipp wollt am leschte Saisonsmatch virum eegene Public nach eemol voll opspillen - béid Ekippen haten awer nawell Schwieregkeeten an de Match ze kommen, d'Visiteuren haten dobäi dee bessere Start. Insgesamt goufen et vill Decheten am Spillopbau, an no 17 Minutte war Bierchem mat 5:2 vir.

© Gilles Tricca

Och kuerz virum Téi war de Spillniveau nach ëmmer net besser: Bierchem hat eng confortabel Féierung a beim CHEV ass nach net vill zesumme gelaf. De Pausestand war schliisslech 10:3 fir d'Gäscht. Den 2. Duerchgang huet fir d'Ekipp aus der Ieselsstad net gutt lassgaangen. An der 35. Spillminutt huet sech de CHEV d'Liewen nach méi schwéier gemaach, dat wéi de Fernandes wéinst enger Onsportlechkeet den Terrain huet misse verloossen.

Esou war Bierchem an der 40. Spillminutt mat 10 Goler am Avantage. D'Spannung war séier raus an d'Victoire fir Bierchem verdéngt.