Et ass dëst déi éischt Phas vun der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2020. E Freideg wannen d'FLH-Damme mat 27:24 géint Finnland.

Et war eng enk Ufanksphas tëscht béide Formatiounen, wou an den éischte Minutten direkt e puer Mol d'Féierung gewiesselt huet. No knapp enger Véierelsstonn stoung et 10:9 aus der Siicht vun den FLH-Dammen. Dono konnten d'Lëtzebuergerinnen nach direkt zweemol markéieren, fir op 12:9 ze stellen. D'Féierung huet de Lëtzebuergerinne wuel Confiance ginn, well si sinn elo ëmmer méi staark ginn a konnten hir Avance op 5 Goler eropschrauwen. Um Enn vun der 1. Hallschent stoung et 18:13 fir Lëtzebuerg.

Den Ufank vun der zweeter Hallschent huet dann de Finninne gehéiert. Si konnte sech lues awer sécher zeréck an de Match spillen a konnte souguer op 15:18 verkierzen. No 45 Minutte stoung et dunn nach 22:20 fir d'Lëtzebuergerinnen, ma 5 Minutte méi spéit stoung et 22:22 gläich. D'Lëtzebuergerinnen hu sech dunn awer gerappt a sinn zeréck an de Match komm. 3 Minutte viru Schluss ware si nees 2 Goler am Avantage. Zum Schluss konnte se de Match mat 27:24 gewannen.

D'Lëtzebuerger Damme spillen elo nach e Samschdeg um 15 Auer géint Israel an e Sonndeg um 16.30 Auer géint Griicheland.

Déi Ekipp, déi an dëser Grupp op déi éischte Plaz kënnt, qualifizéiert sech fir d'Qualifikatioun vun der Euro 2020 a spillt da géint Holland, Spuenien an Éisträich.

Déi zwee Matcher géint Israel a Griicheland kënnt Dir am Livestream suivéieren. Dëse gëtt net vun RTL assuréiert, ma kënnt direkt aus Griicheland vu FILIPPOS VERIAS TV a gëtt op Youtube diffuséiert.