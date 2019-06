An der Virronn vun der EM-Qualifikatioun huet déi Lëtzebuerger Dammennationalekipp eng zolidd Néierlag missen astiechen.

Dem Coach Adrian Stot seng Dammen ware schonn no den éischten 30 Minutten däitlech mat 14:5 géint d'Konkurrenz aus Griichenland hannen. An och am 2. Duerchgang sollt et fir déi Rout Léiwinnen net besser lafen.

Am éischte Match e Freideg gouf et nach eng Victoire fir Lëtzebuerg géint Finnland. Een Dag drop huet d'FLH-Dammeselektioun géint Israel eng Néierlag missen astiechen an och e Sonndeg war géint d'Griichinnen näischt ze huelen.

Déi éischt Plaz an der Virronn hätt missen agereecht ginn, fir datt d'FLH-Dammen d'Qualifikatioun fir d'EM kéinte spillen.