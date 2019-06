E Samschdeg de Mëtteg huet den F91 Diddeleng béid Persounen op enger Pressekonferenz presentéiert.

Den 51 Joer ale Belsch Emilio Ferrera gëtt, wéi schonn déi lescht Stonnen an de Medien duerchgesickert, den Teammanager vum Dubleegewënner F91 Diddeleng.

Bis viru kuerzem war hien nach Assistenztrainer beim Standrad Léck. Hien huet e Kontrakt fir 2 Joer ënnerschriwwen.

Hie mécht e bëssen de Lien tëscht de verschiddene Veräiner wou de Flavio Becca involvéiert ass, wéi Diddeleng, Hesper a Virton, mä mam Haaptfokus op den F91. De Moment ass de Ferrera net bei Kaiserslautern aktiv.

Den Henri Bossi huet d’Funktioun an der Theorie als "Haapttrainer", mä an der Realitéit ass et awer e bëssen eng Roll wéi déi vun engem Co-Trainer.

De Bossi war ganz aktiv beim Rekrutement, deen awer nach net ofgeschloss dierft sinn.

Offizialiséiert goufen d’Transferte vun de Lëtzebuerger Ryan Klapp, Chris Stumpf, Noé Ewert, Edin Muratovic a Riky Delgado.

Aner bekannt Spiller wéi Mehdi Kirch, Omar Natami, Bertino Cabral, Mickael Garros a Laurent Pomponi kommen an d’Forge du Sud wéi awer och Spiller aus dem Ausland déi hei nach kee Begrëff sinn.

Nach net gekläert ass wou an Zukunft ganz wichteg Spiller wéi Dave Turpel oder Danel Sinani wäerten aktiv sinn.