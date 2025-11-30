Biissen och zu Rodange net ze stoppen
© Laurent Mei
Duerch eng souverän 3:0-Victoire zu Rodange ass Biissen am Championnat zanter 10 Matcher ongeschloen an zanter 5 Matcher ouni Punkteverloscht.
E Sonndeg war am nationale Futtballchampionnat d'Suite vum 14. Spilldag, nodeems sech d'UNA Stroossen e Samschdeg bei der Jeunesse zu Esch mat 2:0 duerchsetze konnt.
Dat éischt Duell vum Dag, dat schonn um 15 Auer ugepaff gouf, huet Biissen mat 3:0 zu Rodange gewonnen. No engem fréie Gol vum Guimaraes Soares an der 9. Spillminutt huet Biissen mat der Féierung am Réck d'Kontroll iwwert de Match behalen an hanne sou gutt wéi näischt zougelooss. Virun der Paus nach ass dann duerch e Kappball vum Roman Ferber de verdéngten 2:0 gefall. An der zweeter Hallschent hunn d'Gäscht dann e Gank zréckgeschalt a well eng Reaktioun vu Rodange ausbliwwen ass, konnten d'Biisser spéitstens no engem drëtte Gol duerch de Mamadi Djalo déi nächst dräi Punkte feieren, mat deenen ee virleefeg op déi zweet Tabelleplaz spréngt.
Zanter 16 Auer lafen nach déi lescht sechs Matcher vum 14. Spilldag.
Den Detail vun all de Matcher kënnt Dir am RTL-Ticker noliesen.
Den Iwwerbléck vun de Resultater