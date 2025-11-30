Lëtzebuerger Häre klappen Aserbaidjan a wannen zweete Match noeneen
Um Sonndeg huet d'Lëtzebuerger Härennationalekipp den zweete Match vun der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2029 gespillt.
Auswäerts huet sech d'FLBB-Selektioun mat 95:90 géint Aserbaidjan duerchgesat an domat no der Victoire géint Irland um Donneschdeg déi zweet Victoire noenee gefeiert.
Lëtzebuerg ass duerch e staarke Philippe Gutenkauf (16 Punkten am éischte Véierel) exzellent an d'Partie gestart a louch direkt 23:9 a Féierung. Zwar huet sech d'Lokalekipp duerno gesteigert an de Réckstand kuerzzäiteg verkierzt, d'Rout Léiwen hunn awer weider dominéiert an ëmmer nees aus der Distanz getraff. An der Paus louche Kovac a Co. mat 57:44 a Féierung.
Grousse Virsprong bal verspillt
An der zweeter Hallschecht huet d'FLBB-Selektioun de Virsprong op iwwer 20 Punkten ausgebaut. D'Lokalekipp konnt sech kuerz viru Schluss awer nach emol méi bis op 3 Punkten erukämpfen, Lëtzebuerg hat offensiv Schwieregkeeten am véierte Véierel, sech um Enn awer déi verdéngte Victoire un der Fräiworflinn geséchert.
Bei Lëtzebuerg hu véier Spiller zweestelleg gescored. De Ben Kovac hat eng weider Kéier déi meeschte Punkten um perséinleche Kont (29), och de Philippe Gutenkauf (20), Clancy Rugg (17) an Oliver Vujakovic (12) hunn hiren Deel zur Victoire bäigedroen.
Am Februar a Mäerz geet et weider an der zweeter Fënster vun der Qualifikatioun. Mat zwou Victoiren huet Lëtzebuerg eng gutt Ausgangspositioun, fir sech fir den nächsten Tour ze qualifizéieren.
Resultater a weidere Programm
Lëtzebuerg - Irland 89:77
Aserbaidjan - Lëtzebuerg 90:95
27. Februar: Nord Mazedonien - Lëtzebuerg
2. Mäerz: Irland - Lëtzebuerg
2. Juli: Lëtzebuerg - Aserbaidjan
5. Juli: Letzebuerg - Nord Mazedonien