D'Mamer Damme wannen de Spëtzematch géint Walfer
© pressphoto (Archiv)
E Samschdeg war am nationale Volleyball-Championnat bei den Dammen a bei den Hären den Optakt vum 7. Spilldag.
Hären
Stroossen bleift an der Liga weider ongeschloen. Doheem setzt ee sech mat 3:2 (25:22, 21:25, 25:15, 23:25, 15:10) géint Luerenzweiler duerch. Luerenzweiler konnt no zweefachem Réckstand béid Kéieren egaliséieren, am decisive Saz huet de Champion sech awer dunn d'Victoire geséchert.
Am zweete Match vum Dag huet Dikrech sech souverän mat 3:0 (25:20, 25:18, 25:23) zu Fenteng behaapt.
Dammen
Bei den Damme konnt Mamer de Spëtzematch géint Walfer mat 3:1 (26:24, 20:25, 25:23, 25:18) fir sech behaapten. De Champion konnt en ëmkämpften éischte Saz fir sech decidéieren, ma Walfer konnt awer egaliséieren. Och am drëtte Saz war et enk, hei hat Mamer awer nees d'Nues vir. No engem méi däitleche véierte Saz wënnt d'Lokalekipp 3:1 a bleift domat weider ouni Punktverloscht Tabelleleader.
D'Gym Volley huet zu Fenteng näischt ubrenne gelooss a souverän 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) gewonnen. Domat zitt d'Gym an der Tabell mat engem Punkt méi laanscht Walfer, déi elo just nach 3. sinn.
Am leschte Match huet Stengefort sech an der eegener Hal 3:1 (25:19, 25:17, 26:28, 25:21) géint den Escher VBC behaapt.