Gil Weicherding a Jenny Gloden nei Lëtzebuerger Championen
© Fernand Schmitz
E Sonndeg waren zu Schëffleng d'Championnater vum Cross Country an allen Altersklassen.
Bei der Cross-Course vun de Senioren huet sech de Gil Weicherding vum Celtic de Championstitel bei den Häre geséchert. Hie war no 8.740 Meter mat engem Chrono vun 29:15 Minutten als Éischten ukomm, dat virum James Dunn (29:35) an dem Charel Weicherding (29:51).
Bei den Dammen ass de Championstitel un d'Jenny Gloden vun der Fola gaangen. Si war um Enn mat enger Zäit vun 33:26 Minutten déi séierst Fra an der Course an huet sech domat virun der Sandra Lieners (34:49) an der Anny Wolter (34:56) behaapt.
© Fernand Schmitz
Am Interclub-Klassement ass d'Victoire bei den Hären un de Celtic gaangen, bei den Damme war d'Fola déi bescht Ekipp.