Liverpool otemt op, Hamburg klappt Stuttgart
No zwou Defaiten am Championnat an der Néierlag an der Champions League huet Liverpool nees e Match gewonnen.
Bei West Ham United konnte sech d'Reds e Sonndeg mat 2:0 duerchsetzen. Méi spéit gouf et dann am Derby tëscht Chelsea an Arsenal bei engem 1:1 kee Gewënner. An de weideren internationale Futtballchampionnater gouf et dann eng kleng Iwwerraschung vum Opsteiger Hamburg, dee sech mat 2:1 géint Stuttgart behaapt huet, an am Derby a Spuenien huet den FC Sevilla mat 0:2 géint Betis de Kierzere gezunn.
Bundesliga
Hamburg - Stuttgart 2:1
1:0 Glatzel (17'), 1:1 Undav (54'), 2:1 Vieira (90+4')
Frankfurt - Wolfsburg 1:1
0:1 Zehnter (67'), 1:1 Batshuayi (90+6')
Frankfurt huet sech an der Nospillzäit nach ee Punkt géint Wolfsburg geséchert. Bannent den éischte 45 Minutte war d'Lokalekipp liicht besser, huet d'Chancen awer leie gelooss. Wolfsburg hat dogéint just ee Mol eng richteg gutt Méiglechkeet op den 1:0. Dee sollt da réischt an der 67. Minutt duerch e Volleyschoss vum Zehnter falen. Frankfurt hat sech an der Schlussphas net all ze liicht gedoen, virun de géigneresche Gol ze fannen. Duerch en Eelefmeter, deen de Batshuayi erageschoss huet, konnt awer an enger hëtzeger Schlussphas d'Defaite virun den eegene Spectateuren nach verhënnert ginn.
Premier League
Crystal Palace - Manchester United 1:2
1:0 Mateta (36'), 1:1 Zirkzee (54'), 1:2 Mount (63')
West Ham - Liverpool 0:2
0:1 Isak (60'), 0:2 Gakpo (90+2')
Chelsea - Arsenal 1:1
1:0 Chalobah (48'), 1:1 Merino (59')
Am Londoner Derby gouf et op dësem Sonndeg kee Gewënner. An enger kierperbetounter éischter Hallschent war net vill vu schéinem Futtball ze gesinn, ma vill éischter hunn Zweekämpf d'Partie bestëmmt. Nieft fënnef Giele Kaarten ass an der 38. Minutt och de Moises Caicedo wéinst engem Trëtt an d'Dusch geschéckt ginn. No engem Corner sollt Chelsea da kuerz no der Paus a Féierung goen, déi d'Gunners awer gutt zéng Minutten drop nees egaliséiere konnt. Um Enn deele sech béid Ekippe mat engem gerechte Remis d'Punkten.
Serie A
Pisa - Inter 0:2
0:1 Martinez (69'), 0:2 Martinez (83')
Atalanta - Florenz (18.00 Auer)
Ligue 1
Stroossbuerg - Brest 1:2
1:0 Amo-Ameyaw (11'), 1:1 del Castillo (55'), 1:2 Magnetti (82')
Le Havre - Lille 0:1
0:1 Igamane (88')
La Liga
Real Sociedad - Villarreal 2:3
0:1 Ayoze (31'), 0:2 Moleiro (57'), 1:2 Soler (60'), 2:2 Barrenetxea (87'), 2:3 Moleiro (90+5')
Sevilla - Betis 0:2
0:1 Fornals (54'), 0:2 Altimira (68')