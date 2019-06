D'Lëtzebuerger Dëschtennis-Spillerin konnt sech an der Véierelsfinall vun den Europaspiller kloer mat 4:1 géint d'Linda Bergström duerchsetzen.

Duerch dës Victoire steet d'Ni Xia Lian elo an der Halleffinall zu Minsk. Si huet der Schwedin, déi an der Weltranglëscht op der Plaz 78 steet, kaum eng Chance gelooss. D'Bergström hat u sech just am 4. Saz eppes entgéintzesetzen an dëse konnt si dunn och fir sech entscheeden.

D'Lëtzebuerger Nummer 1 gewënnt um Enn mat 11:8, 11:7, 11:9, 5:11 an 11:9 a steet elo an der Ronn vun de beschte 4 an huet deemno gutt Chancen op eng Medail. An der Halleffinall kritt d'Lëtzebuergerin et elo entweder mam Fu Yu aus Portugal ze dinn oder mam Petrissa Solja aus Däitschland.

E Méindeg hat d'Ni Xia Lian jo ganz iwwerraschend géint d'Nummer 1 aus Europa gewonnen a sech esou fir dës Véierelsfinall qualifizéiert.

