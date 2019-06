D'Lëtzebuerger Nummer 1 konnt sech e Méindeg de Mëtteg iwwerraschend géint d'Tête de série Nummer 1 duerchsetzen a steet an der Véierelsfinall.

D'Bernadette Szocs steet op der 16. Plaz an der Weltranglëscht a war déi grouss Favoritin, fir Gold ze gewannen. E Méindeg war da fir si awer Schluss, déi jonk Rumänin huet sech nämlech dem Ni Xia Lian mat 2:4 misse geschloe ginn. D'Lëtzebuergerin hat ee richteg gudde Start erwëscht a konnt direkt déi éischt dräi Sätz fir sech entscheeden.

Dono ass d'Bernadette Szocs wakereg ginn a si konnt hirersäits och 3 Sätz um Stéck gewannen. Deemno huet et missen an de 7. an decisive Saz goen. Hei war et laang Zäit ganz spannend, ma beim Stand vu 5:5 war et d'Lëtzebuergerin, déi 3 Punkte um Stéck maache konnt. Schlussendlech huet si de leschten an entscheedende Saz du mat 11:7 gewonnen, esou dass sech dann awer d'Erfarung duerchgesat huet.

An der Véierelsfinall kritt si et elo mam Linda Bergström aus Schweden ze dinn. D'Nummer 78 vun der Welt konnt och eng iwwerraschend Victoire feieren. Si huet d'Georgina Pota mat 4:0 eliminéiert.

