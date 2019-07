An hirer éischter Finall zu Wimbledon huet sech d'Rumänin kloer géint d'US-Amerikanerin duerchgesat.

D'Favoritteroll war u sech tëscht béide Spillerinnen kloer verdeelt an d'Serena Williams ass als Favoritin an d'Finall vum drëtte Grand-Slam-Tournoi vum Joer gaangen, ma hei sollt et awer alles anescht wéi gut fir si lafen. D'US-Amerikanerin huet sech nämlech iwwerrasche gelooss an den 1. Saz mat 2:6 verluer.

Och am zweete Saz huet d'Williams net zou sech fonnt. Géint eng immens staark Géignerin muss sech d'Nummer 10 vun der Welt och hei nees mat 2:6 geschloe ginn a sou kann d'Simona Halep hiren éischte Grand-Slam-Titel zu Wimbledon feieren.

Och wann et um Samschdeg näischt mat der Victoire ginn ass, hat sech d'Serena Williams scho virum Match e Rekord geséchert. Mat 37 Joer ass d'US-Amerikanerin déi eelste Finalistin bei engem Grand-Slam-Turnéier.