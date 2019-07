En Dënschdeg de Moie war zu Wien den Tirage vum Challenge Cup bei den Hären a vum EHF Cup bei den Hären an den Dammen.

Am EHF Cup spillt de Lëtzebuerger Champion HB Esch an der 1. Qualifikatiounsronn géint B.S.B. Batumi aus Georgien.

Den HB Käerjeng muss am Challenge Cup géint Alinskas HK aus Schweden untrieden an den HB Diddeleng muss géint ZRHK TENAX Dobele, eng Formatioun aus Litauen spillen.

Bei den Damme war och den Tirage vum EHF Cup an do kritt de Lëtzebuerger Champion Käerjeng et an der 1. Qualifikatiounsronn mat Byasen Handball Elite aus Norwegen ze dinn.