E Freideg den Owend huet sech Algerien an der Finall mat 1:0 géint de Senegal behaapt.

Déi algeresch Futtball-Nationalekipp huet fir d'zweete Kéier no 1990 den Afrika-Cup gewonnen. An der Finall zu Kairo an Egypten huet d'Ekipp vum Nationaltrainer Djamel Blemadi sech duerch ee fréie Gol mat 1:0 géint de Senegal duerchgesat.

De Baghdad Bounedjah huet direkt mam éischten Ugrëff am Match an der 2 Minutt fir den decisive Gol gesuergt. De Schoss vum Stiermer war vum Schalker Bundesliga-Profi Salif Sane ofgefälscht ginn, sou datt de Ball am héije Bou iwwert de senegalesesche Kipper Alfred Gomis an de Gol geflunn ass.

D'Senegalesen, bei deenen den Champions-League-Gewënner Sadio Mane (FC Liverpool) onopfälleg bliwwen ass, mussen domadder weider op hir éischte Victoire bei dësem Tournoi waarden.