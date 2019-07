E Sonndeg konnt de Lëtzebuerger seng 2. Victoire beim Grand Prix am Para-Athletismus zu Bydgoszcz a Pole feieren.

An der polnescher Stad Bydgoszcz, an där 2020 déi nächst Europameeschterschaft ausgedroe gëtt, war och d'Kompetitioun am Diskuswerfe fir de Lëtzebuerger. Den Tom Habscheid huet bei sengem leschte Versuch den Disk op 45,78 Meter geworf an domat fir d'Joresbeschtleeschtung am Diskuswerfen a senger Kategorie gesuergt.

De Lëtzebuerger hat virun enger Woch schonn de Grand-Prix am Bommstousse gewonnen.

LINK: Resultat vum Grand-Prix Bydgoszcz