Beim Triathlon an a ronderëm Rouspert war den Däitschen dee Stäerksten. Hie konnt sech viru senge Landsleit Timo Schaffeld a Johannes Koenig behaapten.

Virun allem am Waasser huet den Timo Schaffeld den Toun uginn. Den däitsche Luftwaffenoffizéier war schonn Ironmanweltmeeschter an der Kategorie 18 bis 24 Joer. Säin däitsche Kumpel de Bastian Glockshuber war awer ee Krack méi staark um Velo an am Lafen. De Vainqueur vum leschte Joer konnt och dëst Joer erëm d'Victoire mat Heem huelen. Déi däitsch Arméi war um Sonndeg net ze schloen. Si huet déi 4 éischt Plaze besat.

Den Dany Papi gouf iwwerdeems als 7. beschte Lëtzebuerger. Säi Retard op de Spëtzemann loung bäi knapp 9 Minutten. Deen anere Lëtzebuerger Steve Moog gouf op ronn 10 Minutten den 9.

Bei den Dammen war d'Haitzke Overbeek déi Séierst.