En Dënschdeg goufen zu Wien d'Géigner vun der Handball-Nationalekipp vun den Häre fir déi nächst Matcher an den EM- a WM-Qualifikatiounen ausgeloust.

An der zweeter Qualifikatiounsphas fir d'Europameeschterschaft 2022 an Ungarn an an der Slowakei kréien d'Rout Léiwen et mat Estland ze dinn. De Gewënner dovun ass da bei där richteger EM-Qualifikatioun dobäi. Wat d'Weltmeeschterschaft 2021 an Egypten ugeet, spillt Lëtzebuerg an der 1. Qualifikatiounsphas géint d'Färöer Inselen, d'Slowakei a Litauen. Entweder ginn dës Partien an Tournéierform gespillt oder awer an Aller-/Retourmatcher.