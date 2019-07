Ab e Samschdeg gëtt am Ënnerwaasserrugby d'WM zu Graz an Éisträich ausgedroen.

Hei trëfft Lëtzebuerg op de Gaascht aus Éisträich, d'USA, Schweden an Ungarn. Den Titelverdeedeger ass Norwegen an am ganzen sinn op dëser WM 475 Athleten (Männer a Fraen) mat dobäi.

Déi ganz WM dauert bis den 3. August a Lëtzebuerg spillt um Samschdeg den Owend um 18h00 säin éischte Match géint de Gaascht aus Éisträich.