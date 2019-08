De 26 Joer jonken a 2,06 Meter grousse Spiller verstäerkt d'Ekipp vu Stadbriedemes an der neier Saison.

Obwuel de Luka Buntic vun de Galdiators Tréier kënnt, huet hien an der Jugend schonn am Grand-Duché gespillt. Dëst huet dem Veräin vun der Musel an d'Kaarte gespillt, well si de 26-Järegen doduerch als JICL-Spiller (Joueur inscrit dans un club luxembourgeois) ziele kënnen.