D'Armenier haten den Allersmatch nach mat 1:2 géint Saburtalo aus Georgien verluer, ma am Retourmatch gouf et eng 2:0-Victoire.

Domat steet d'Ekipp aus Armenien als Géigner vum F91 Diddeleng an de Playoffs vun der Europa-League-Qualifikatioun fest. Sollt den F91 d'Playoffs packen, stéinge si op en Neits an der Gruppephas vun der Europa League. Den Allersmatch ass den 22. August an Armenien, de Retourmatch den 29. August hei zu Lëtzebuerg.