E Mëttwoch den Owend ass d'FLBB-Formatioun fir de leschte Match an der EM-Pre-Qualifikatioun géint Groussbritannien ugetrueden.

An hei wollt d'Ekipp vum Coach Ken Diederich nach eemol un déi ganz anstänneg Leeschtungen aus de leschte Match uknäppen. Och wa virera gewosst war, datt mat Groussbritannien am Gymnase vun der Coque een zolitte Géigner virun der Broscht stoung.

Lëtzebuerg - Groussbritannien 65:93

A wéi zolidd dee Géigner war, hunn d'Spiller an der éischter Hallschent ze spiere kritt. D'Briten hunn den däitlech bessere Basket gespillt, dat och mat méi Reussite an hire Konteren a virum Kuerf. Esou haten d'Spiller vun der Insel schonn an der Paus e komfortabele Virsprong, datt mat 50 op 24.

© Guy Seyler © Guy Seyler © Guy Seyler

42:77 stoung et dann nom drëtte Véierel, wou d'Englänner och wéineg ubrenne gelooss hunn. Ma d'Lëtzebuerger vu virun heemeschem Publikum hu Moral gewisen a sech net opginn. Wa si de Match net méi konnte gewannen, da wéinstens nach de leschte Véierel. An dat ass hinne gelongen. Dësen hu si mat 23 op 16 fir sech entscheet, esou datt et zum Schluss hei 65:93 stoung, dat zu Gonschte vun de Briten.

Domadder ass dës Qualifikatioun eriwwer. Lëtzebuerg huet an der Campagne 1 Match géint de Kosovo gewonnen, ee géint si verluer an huet géint Groussbritannien zwou Néierlage missten astiechen.

De Lëtzebuerger Kader

#3 Ivan Do Rosario Delgado - Etzella Ettelbréck

#4 Philippe Arendt - Sparta Bartreng

#7 Philippe Gutenkauf - Etzella Ettelbréck

#8 Thomas Grün - Gladiators Tréier

#9 Mihailo Andjelkovic - Contern

#11 Alex Laurent - Den Helder Suns

#13 Ben Kovac - Basket Esch

#15 Oliver Vujakovic - TS Innsbruck

#19 Kevin Moura - T71 Diddeleng

#20 Lou Demuth - Gréngewald Hueschtert

#24 Yann Wolff - Amicale Steesel

#32 Xavier-Robert François - Résidence Walfer