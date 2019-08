Déi Lëtzebuerger Handballfederatioun wëllt vun nächster Saison un aktiv géint de Gebrauch vu Plastiksfläschen op den Terraine bei Handballsmatcher virgoen.

Eleng an der AXA-League, bei den Dammen an Hären, géife ronn 5.000 Plastiksfläschen d'Joer verbraucht ginn. Insgesamt géif een also op iwwer 10.000 Fläsche kommen, déi all Saison géingen am d'Drecksbac landen - domat wéilt een elo Schluss maachen.

D'FLH rifft hir affiliéiert Clibb dofir dozou op, spéitstens vun der neier Saison u keng Plastiksfläsche méi ze benotzen. Dobäi hofft d'FLH och op d'Ënnerstëtzung vun alle Gemengen, hire Veräiner Waasserbornen an den Halen zur Verfügung ze stellen. Da kéint all Spiller/in säin Bidong direkt an der Hal opfëlle kënnen.

Offiziellt Schreiwes vun der FLH

La fédération luxembourgeoise de handball veut lutter activement contre l'utilisation de bou-teilles en plastique sur le terrain lors des matches de handball à partir de la saison 2019/2020 et contribuer ainsi à la réduction des déchets plastiques. En AXA-League hommes et dames, environ 5 000 bouteilles en plastique sont consommées chaque saison. Au total, nous atteignons plus de 10 000 bouteilles qui sont jetées chaque année dans la poubelle.

La FLH lance un appel aux clubs affiliés de renoncer à l'utilisation des bouteilles en plastique à partir de la nouvelle saison. La FLH demande aux communes de soutenir ces efforts en mettant à disposition des bornes d'eau dans chaque salle sportive, afin que chaque joueur puisse remplir son "bidon" sur place.

Les équipes à domicile ne sont plus obligées à mettre à disposition des bouteilles d'eau en plastique aux équipes visiteuses à l'avenir. Chaque équipe sera responsable de son eau ou autres boissons.

En collaboration avec "Luxembourg - Let's make it happen!", la FLH va distribuer des bidons à chaque joueur faisant parti d'un cadre national.