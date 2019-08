Um Samschdeg gouf déi definitiv Besetzung op den Auslännerposte beim BBC Etzella bekannt.

Härenekipp:

Den Trayvonn Wright ass de 26. Dezember 1991 zu Iowa gebuer an huet schonns e puer Joer an Europa gespillt. Hien ass e leschten Dënschdeg zu Ettelbréck ukomm a kënnt grad aus England, wou hien di lescht Jore gespillt huet an och 2 mol Champion gouf. Den Trayvonn ass 2,01 m grouss a spillt op der Positioun vum Power-Forward.

Di nächst Woch kënnt dann den Dwayne Brown Jr. als 2. Verstäerkung un. Hie kënnt vum Utah State College, ass also nach ganz jonk (de 7. Februar 1997 gebuer), ass 1,98 m grouss a spillt op der Positioun Guard.

Dammenekipp:



Hei huet d’Jelena Jovanovic scho méi laang ee Kontrakt ënnerschriwwen. Si ass de 5. Mee 1990 a Serbien gebuer, ass 1,84 m grouss a spillt als Forward. D’Jelena ass schonn zënter e Mëttwoch zu Ettelbréck.

Och d’Kierra Anthony ass e Mëttwoch ukomm. Si ass den 10. Februar 1997 a Louisiana gebuer, ass 1,75 m grouss a spillt op der Positioun Guard. Hat kënnt direkt vun der Louisiana Tech University, wou et immens gutt Statistiken opzeweisen huet.

Jugendekippen:

Ausserdeem huet de BBC Etzella ee Jugendtrainer ënner Kontrakt geholl: den Dragan Stipanovic. Hien ass de 6. Januar 1978 gebuer, kënnt aus Kroatien an huet di lescht Joren zu Metz gespillt.