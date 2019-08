Zu Uewerkuer gëtt e Samschdeg de Supercup bei den Dammen a bei den Hären ausgedroen.

Bei den Dammen ass et um 15 Auer zum Duell tëscht dem Doublégewënner HB Käerjeng an dem HB Diddeleng komm. Mat 27-18 ka sech den HB Käerjeng dann och zimmlech kloer duerchsetzen an domat den éischten Titel vun der neier Saison feieren.

Spéider steet dann nach um 17:30 Auer de Supercup bei den Hären um Programm. Den HB Esch trëfft do op d'Red Boys vun Déifferdeng.