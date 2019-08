Iwwerdeems wënnt Manchester City zu Bournemouth a Wolfsburg setzt sech kloer géint Hertha duerch.

Premier League

Bournemouth - Manchester City 1:3

0:1 Aguero (15'), 0:2 Sterling (43'), 1:2 Wilson (45+3), 1:3 Aguero (64')

Zu Bournemouth ass e Sonndeg den aktuelle Champion op Besuch komm. Manchestr City ass als klore Favorit an de Match gaangen an huet dat och gewisen. Den Aguero huet no Zouspill vum De Bruyne den éischte Gol vun der Partie geschoss. Spéider huet de Sterling an der 43. Minutt op 2:0 erhéicht. An der Nospillzäit vun der éischter Hallschent ass der Lokalekipp dann den 2:1 duerch de Wilson gelongen, sou dass Bournemouth mat engem gudde Gefill a motivéiert an d'Paus gaangen ass.

Nom Säitewiessel huet Manchester City awer weiderhin seng Dominanz gewisen a mam Gol vum Aguero an der 64. Minutt war de Match sou gutt wéi entscheet. Zum Schluss wënnt de Gaascht mat 3:1 an huet no 3 Spilldeeg an der Premier League 7 Punkten Opweises.

Tottenham - Newcastle 0:1

0:1 Joelinton (27')

Newcastle war um Sonndeg bei den Tottenham Hotspurs zu London gefuerdert. Mam Gol vum Joelinton an der 27. Minutt ass Newcastle iwwerraschend awer net onverdéngt a Féierung gaangen. Bis zur Paus ass et den insgesamt schwaache Spurs net gelongen eng Äntwert ze fannen. No der Paus huet Tottenham den Drock erhéicht an Newcastle huet alles Méigleches gemaach fir déi dräi Punkte mat Heem ze huelen. Zum Schluss soll dat dann och geléngen, well d'Spurs net richteg geféierlech virum géigneresche Gol gi sinn. D'Gäscht wannen also duerch e Gol vum Joelinton mat 1:0 géint Tottenham.

Ligue 1

Paris Saint-Germain - Toulouse (21:00 Auer)

La Liga

Leganes - Atletico Madrid (19:00 Auer)

Barcelona - Betis (21:00 Auer)

Serie A

Udinese - AC Mailand 1:0

1:0 Becao (72')

Bundesliga

Leipzig - Frankfurt 2:1

1:0 Werner (10'), 2:0 Poulsen (80'), 2:1 Paciencia (89.)

Virum Match ass et eng gutt Nooriicht fir all Leipzig-Supporter ginn; den Timo Werner huet säi Kontrakt bei RB Leipzig bis 2023 verlängert. Domat ass en ofléisfräie Wiessel bei de Konkurrent Bayern München ausgeschloss. Den Timo Werner huet nëmme virum Match vu sech schwätze gelooss, ma och währendeems. No 10 Minutte konnt den däitschen Nationalspiller nämlech den 1:0 fir d'Lokalekipp schéissen. Frankfurt huet duerno op den 1:1 gedréckt, ass awer net sou richteg zum Zuch komm, sou dass Leipzig mat enger knapper Féierung an d'Paus gaangen ass.

Frankfurt ass et och no der Paus net gelongen ee Gol ze schéissen a sou huet de Poulsen an der 80. Minutt op 2:0 erhéicht. Och wann de Paciencio an der 89. Minutt nach op 2:1 verkierze konnt, muss Frankfurt ouni Punkten Heem fueren.

Hertha - Wolfsburg 0:3

0:1 Weghorst (9'), 0:2 Brekalo (82'), 0:3 Roussillon (90+1')

No net mol 20 Sekonnen huet den Arbitter op de Punkt gewisen. Ma den Eelefmeter fir Hertha ass no engem Asaz vum Videoarbitter nees zréckgeholl ginn. 9 Minutte méi spéit dann den nächsten Eelefmeter, deen dës kéier och ee war. De Weghorst ass vum Punkt äiskal bliwwen a konnt Wolfsburg fréi a Féierung bréngen. Duerno huet sech de Match berouegt a mat der knapper Féierung fir Wolfsburg ass et an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel huet de Match vill un Tempo verluer. Hertha ass net zu vill zwéngend Chance komm a sou war et de Brekalo deen an der 82. Minutt op 2:0 fir Wolfsburg erhéije konnt. an der 91. Minutt huet de Roussillon dann nach de leschte Gol zum 3:0 geschoss, mat deem de Match dann och op en Enn gaangen ass.

