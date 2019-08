D'Serena Williams steet no enger souveräner 2-Saz-Victoire géint d'Tschechin Karolina Muchova an den Aachtelsfinalle vun de US Open.

Dat genee wéi d'Ashley Barthy, d'Nummer 2 op der Welt. D'Australierin huet sech mat 2:0 géint d'Griichin Maria Sakkari duerchgesat. Bei den Häre steet de Roger Federer an den Aachtelsfinallen. De Schwäizer huet souverän an 3 Sätz géint den Daniel Evans aus Groussbritannien gewonnen. De Roger Federer trëfft an den Aachtelsfinallen op der Belge David Goffin, aktuell Nummer 15 op der Welt. Och de Schwäizer Stan Wawrinka huet sech fir d'Aachtelsfinalle qualifizéiert. Dat déi éischte Kéier zanter 2016.

Eng grouss Iwwerraschung ass den däitsche Qualifikant Dominik Köpfer. Hie gewënnt och géint de Georgier Nikolos Basilaschwili (Op Nummer 17 gesat), dëst mat 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1. Hie spillt elo an der Aachtelsfinall géint den Daniil Medwedew (Nr 5).