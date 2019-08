Am Handball geet dëse Weekend mam Doublégewënner Handball Esch den éischte Lëtzebuerger Vertrieder op europäeschem Plang an den Asaz an dëst am EHF-CUP.

Di Escher spillen 2 Mol doheem. E Samschdeg den Owend um 19 Auer an e Sonndeg um 18 Auer heescht de Géigner BSB Batumi aus Georgien. Den Handball Esch rechent sech gutt Chancen aus fir weider ze kommen.