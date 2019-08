Den Handball Esch huet am éischten Tour vum europäeschen EHF Cup den Allersmatch géint e ganz schwaache Géigner aus Georgien mat 38:16 gewonnen.

An der Paus war Esch schonn 17:5 géint Batumi vir. De Retourmatch ass de Sonndeg den Owend um 18 Auer.

Déi Escher hate vun Ufank u guer näischt ubrenne gelooss. No 8 Minutten war de Lëtzebuerger Doublégewënner scho 4:0 vir.

D'Georgier, déi déi lescht Jore keng gutt Resultater haten op europäeschem Plang, hate keng Chance a waren op alle Positioune méi schwaach besat.

An der Paus war den Handball Esch scho 17:5 am Avantage. Vu datt d'Visiteure kee grousse Kader haten, konnt een erwaarden, datt den Ecart nach méi géif klammen an esou war et och, obwuel déi Escher no der Paus vill ganz jonk Spiller agewiesselt hunn.

D'Schlussresultat ass 38:16 fir Esch, domadder ass fir de Retourmatch d'Spannung eraus. Déi meescht Escher Goler hu Barkow a Petiot markéiert an zwar 7.