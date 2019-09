Ganzer 6 Mol huet de Gol zu Roum gewackelt, ouni datt de Ball awer am Gol war. Dëst ass am italienesche Futtball e Rekord.

Zanter 2004/2005 ginn an der Serie A ganz detailléiert Statistiken iwwert d'Futtballsmatcher gefouert. An am där Zäit ass et nach ni virkomm, datt an engem Match 6 Mol de Potto oder d'Lat getraff goufen.

Iwwregens gouf et an dësem Match e Sonndeg kee Gewënner. Um Enn stoung et 1:1.