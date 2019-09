D'Lëtzebuergerin wäert an der neier Saison fir Frisch Auf Göppingen spillen.

D'Tina Welter huet fir d'lescht an der zweeter Bundesliga zu Waiblingen gespillt an hat do eigentlech nach ee Kontrakt bis 2020. Dee gouf awer opgeléist, fir de Schratt an déi éischt Liga kënnen ze maachen.