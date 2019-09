Am Preparatiounsmatch zu Belfast war et ee Selbstgol vum Kevin Malget, dee fir d'Entscheedung gesuergt hat.

Um Donneschdeg Owend war d’FLF-Formatioun zu Belfast an engem Preparatiounsmatch géint Nordirland am Asaz. Virun der Partie en Dënschdeg an der Europameeschterschaftsqualifikatioun géint Serbien stoung mat der aktueller Nummer 29 op der Welt allerdéngs keng einfach Aufgab um Programm.

Andréck virum Match aus dem Windsor Park zu Belfast. / © Franky Hippert

An enger éischter schwaacher éischter Hallschent waren et d'Lëtzebuerger, déi déi optesch besser Aktiounen haten. Defensiv stoung d'FLF-Formatioun iwwert wäit Strecke sécher, ma offensiv hat et awer un der néideger Präzisioun gefeelt.

Mat der éischter geféierlecher Aktioun konnten d'Nordiren an der 37. Minutt a Féierung goen. No engem Corner vum Thompson koum um Enn de Kevin Malget onglécklech mam Kapp un de Ball an hat dat ronnt Lieder esou iwwert d'Linn gedréckt.

Och nom Säitewiessel koum d'Ekipp vum Luc Holtz besser aus der Kabinn.

Richteg zwéngend gouf et allerdéngs net. D'Lëtzebuerger haten et ëmmer erëm aus der Distanz probéiert, ma d'Lokalformatioun hat et ëmmer fäerdeg bruecht ee Been dotëscht ze kréien. An enger serréierter zweeter Hallschent konnt sech keng vu béiden Ekippe grouss Geleeënheeten erausspillen a sou sollt et bis zum Schluss och bei der onglécklecher 0:1-Néierlag fir d'Rout Léiwe bleiwen.

Resumé vum Match

An der Ufanksphas hate béid Ekippe probéiert, de Match op hier Säit ze zéien a de Wee an de géigneresche Strofraum gesicht. D'Lëtzebuerger hate sech net verstoppt a sou war et no 10 Minutten de Vincent Thill, deen et mat engem Fräistouss aus grousser Distanz probéiert hat, ma säi Versuch war awer an der Mauer hänke bliwwen.

Am komplett renovéierte Windsor Park, an deen aktuell ronn 20000 Leit erapassen an et nieft de Stéi-och 14000 Sëtzplazen ginn, haten d'Lëtzebuerger liicht méi vum Match.

© Franky Hippert

D'Nordiren, déi an der aktueller Europameeschterschaftsqualifikatioun nach kee Match verluer hunn, haten aus dem Spill eraus hier Schwieregkeete mat der kompakter Defense vun de Roude Léiwen.

An der 16. Minutt gouf et déi éischte Kéier geféierlech. No enger Flank vum Thompson an de Strofraum koum de Moris am Lëtzebuerger Gol eraus, ma hie koum awer net un de Ball. Um Enn war et de Sinani, deen in extremis zum Corner ofwiere konnt.

D'FLF-Formatioun hat sech awer net geschockt gewisen, an hate weiderhin de Wee no vir gesicht. An der 19. Spillminutt war et de jonke Vincent Thill, deen et probéiert hat, säi Schoss war awer op en Neits un engem Defenseur hänke bliwwen.

D'Lëtzebuerger hu fréi Drock op d'Nordire gemaach, esou dass d'Ekipp vum Michael O'Neil grouss Schwieregkeeten hate, fir hiert Spill opzebauen.

No enger knapper hallwer Stonn konnt sech de Gerson Rodrigues op der rietser Säit duerchsetzen, ma och bei sengem Versuch war erëm ee Fouss vun engem Defenseur dertëscht. D'Rout Léiwe waren déi optesch besser Ekipp, ma no 30 Minutte gouf et nach keng héichprozenteg Geleeënheet ze notéieren.

De Favorit vun de briteschen Insele hunn et duerno mat Flanke probéiert, ma och hei stoung déi Lëtzebuerger Defense sécher.

No 37. Minutte konnt Nordirland dann awer mat der éischter gudder Chance a Féierung goen. No engem Corner vum Thompson war et de Saville, deen de Ball op de Kapp krut an dësen an de 5-Meter-Raum gespillt hat. Hei war et de Kevin Malget, deen de Ball ongehënnert ganz onglécklech an den eegene Gol deviéiert hat. De Moris hat heibäi keng Chance, fir de Ball ofzewieren a sou stoung et no 37 Minutten 1.0 fir d'Lokalekipp.

VIDEO: Den 1:0 fir Nordirland géint d'FLF-Formatioun No engem Corner war et um Enn de Malget, deen de Ball onglécklech an den eegene Gol deviéiert hat.

D'Lëtzebuerger hate sech nom Réckstand awer net opginn, an et weiderhi probéiert, dëst op engem spilleresch an technesch gudde Niveau, ma et sollt awer mat engem 0:1-Réckstand an d'Kabinn goen.

VIDEO: Déi beschten Zeenen aus der éischter Hallschent An enger allgemeng éischter schwaacher Hallschent gouf et ee Gol ze gesinn.

Nom Säitewiessel waren et op en Neits d'Rout Léiwen, déi de Match probéiert hunn ze dominéieren. An der 50. Minutt hat de Vincent Thill et probéiert, a nëmmen zwou Minutte méi spéit hat de Barreiro et aus der Distanz probéiert, ma béid Aktioune waren um Enn ouni Erfolleg.

An der 56. Minutt konnt sech den Oli Thill excellent géint säi Géigespiller duerchsetzen, ma säi Versuch goung awer iwwert d'Lat.

No enger gudder Stonn stoung den Offiziellen dann am Mëttelpunkt. No engem Zweekampf tëscht dem Gerson an dem Thompson koum de Nordir zu Fall, ma den Arbitter hat zu Recht net op de Punkt gewisen.

Den agewiesselte Laverty hat et an der 67. Spillminutt aus spatzem Wénkel probéiert, ma den Schon, deen am Lëtzebuerger Gol agewiesselt gouf, hat net missen agräifen.

Aus der Sicht vun de Nordire gouf et aus dem Spill eraus wéineg Liichtblécker, bis zur 77. Minutt, éier de Schon eng héich Flank net festhale konnt, an den Donelly doropshin zum Schoss koum. De Lëtzebuerger Golkipp war awer erëm op senge Been a konnt de Schoss paréieren.

Am Allgemenge koum et duerch déi vill personell Wiessel zu kengem richtege Spillfloss.

Déi läscht nennenswäert Aktioun war fir de Vincent Thill, dee mat den opfällegsten Acteur um Terrain war, ma och bei sengem Schoss an der 85. Minutt hat et un der néideger Prezisioun gefeelt.

Eng Schrecksekonn gouf et kuerz virum Enn nach vir de Rodrigues, deen no engem Zweekampf huet missen ausgewiesselt ginn.

VIDEO: Déi beschten Zeenen aus der zweeter Hallschent Nom Säitewiessel goufen et op béide Säite personell Wiesselen, déi dozou gefouert haten, dass kee richtege Spillfloss entstoen konnt.

Soumat verléieren d'Lëtzebuerger an enger enttäuschender Partie onglécklech mat 0:1 géint Nordirland. En Dënschdeg kritt d'FLF-Formatioun et am Kader vun der Europameeschterschaftsqualifikatioun am Josy Barthel mat Serbien ze dinn.