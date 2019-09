Beim K1 Premier League Tournoi zu Tokyo a Japan an der Kategorie bis 55 Kilogramm op déi gutt 5. Plaz komm.

Den 1. Tour hat d'Lëtzebuerger Karateka ee Fräilous. Am 2. Tour stoung him d’Japanerin Fumika Ishiai (WKF Ranking: 25) géigeniwwer, dat an hirem 1. Tour déi aktuell afrikanesch Championne Khawla Ouhammad (WKF Ranking: 27) geklappt huet.

Am 3. Tour ass d’Jenny Warling eng drëtte Kéier fir dëst Joer géint déi aktuell Weltmeeschterin aus Polen Dorota Banaszcyik (WKF Ranking: 6) ugetrueden. D’Lëtzebuergerin konnt sech och hei mat 4:3 behaapten.

An der Véirelsfinall koum et zum Duell mam Sabrina Ouihaddadene (WKF Ranking: 14) aus Frankräich. Um Enn huet konnt d'Jenny Warling och hei mat enger exzellenter Leeschtung iwwerzeegen an huet de Kampf schliisslech mat 3:0 fir sech entscheet.

An der Halleffinall huet der Lëtzebuergerin hir Géignerin Abzgekuja Terkiuga aus der Ukrain an aktuell Nummer 1 op der Welt geheescht. No 3 Minutte stoung et nach ëmmer 0:0 an d’Arbitteren hunn zu Gonschte vun der Ukrainerin entscheet.

D’Jenny Warling war awer domat fir de Match ëm d'Bronzemedail qualifizéiert, deen e Sonndeg ausgedroe gouf. Hei huet d'Lëtzebuergerin sech awer missen am Kampf ëm Bronze knapp mat 1:2 géint d’Lokalmatadorin aus Japan Shiori Najamura (WKF Ranking: 8) geschloe ginn

D'Lëtzebuergerin (WKF Ranking: 21) huet dës Saison deemno gutt ugefaangen a konnt sech mat dëser exzellenter 5. Plaz wäertvoll Punkte fir Olympia sécheren.