Bei den Dammen hat Diddeleng doheem keng Méi géint de Standard an de Chev Dikrech konnt sech an der Minett-Metropol beim HB Esch behaapten.

Um 2 . Spilldag vum Handball-Championnat war d’Partie Diddeleng géint Bierchem bei den Häre ganz spannend. Diddeleng huet missten no der enttäuschender Defaite vum leschte Weekend reagéieren. Den HB Käerjeng, den HB Esch an d'Red Boys woussten an hire Partien ze iwwerzeegen.

Bei den Damme konnt sech de Chev Dikrech an den HB Diddeleng duerchsetzen.

Hären-Handball

HB Diddeleng - HC Bierchem 24:22



Viru 450 Spectateure war den HBD an der Paus no enger 1. Halbzeit, an där ganz wéineg Goler gefall sinn, mat 11:9 vir. Duerno war de Match méi intensiv. No 40 Minutten stoung et 15:15 gläich an d'Partie war elo u Spannung net méi ze iwwerbidden - et goung hin an hier bis déi lescht Minutt. Um Enn hat d'Ekipp aus der Forge du Sud awer déi néideg Reussite, fir déi éischte Punkten an der neier Campagne zu Diddeleng ze halen. De beschte Marqueur war den Raphael Guden vu Bierchem mat 7 Goler.

HBC Schëffleng - HB Käerjeng 27:37

Zu Schëffleng war den HB Käerjeng op Besuch. D'Ekipp aus der Brauereistad ass no den éischten 30 Minutte beim Stand vun 20:11 mat engem Virsprong vun 9 Goler an d'Paus gaangen. No der Paus ass d'Lokalekipp awer esou lues erwächt a konnt bis op 5 Goler bäikommen. Um waren et awer d'Gäscht, déi d'Partie däitlech fir sech entscheede konnten.

HB Esch - Chev Dikrech 35:23

Den Doublégewënner vun zejoert den HB Esch ass doheem géint de Chev Dikrech ugetrueden. D'Ekipp aus der Minett-Metropol wollt virum eegene Public näischt ubrenne loossen an ass och séier an den Avantage gaangen. No enger Véierelstonn war d'Lokalekipp 12:6 vir an op der hallwer Stonn ass et mat engem 18:10 an d'Paus gaangen. An och am weidere Verlaf vun der Partie huet Esch d'Ekipp aus der Ieselsstad mat engem zolitte Virsprong op Distanz gehalen an um Enn däitlech gewonnen.

HB Péiteng - Red Boys 18:36

D'Red Boys sinn an hirem Auswäertsmatch zu Péiteng als Favorit an d'Partie gaangen. D'Ufanksminutte waren nach ëmkämpft, ma mat der Dauer vum Match sinn d'Männer vun Déifferdeng ëmmer méi staark ginn a gounge schliisslech mat engem 16:10 op den Téi. No der Paus ass bei de Péitenger net méi vill zesummegelaf, deemno konnten d'Red Boys weider Goler markéieren. Op der Stonn stoung dunn och eng däitlech Defaite fir d'Lokalekipp um Tableau.

Dammen-Handball

HB Diddeleng - HC Standard 32:15

An der Partie tëscht dem HB Diddeleng an dem HC Standard goung et vum Ufank un hin an hier. Kuerz virun der Paus konnt sech d'Ekipp aus der Forge du Sud awer ofsetzen an ass mat enger 14:8-Féierung op den Téi gaangen. Duerno huet d'Lokalekipp e puer Schëppen drop geluecht an um Enn kloer gewonnen.

HB Esch - Chev Dikrech 16:27

Séier waren déi Dikrecher Dammen an der Partie géint d'Formatioun aus der Minett-Metropol mat 4 Goler vir. An och am weidere Verlaf vun der Partie war de Chev déi besser Ekipp. An der Paus stoung et scho 15:6 fir d'Lokalekipp. Och am 2. Duerchgang war d'Formatioun aus der Ieselsstad méi staark an huet virum allem vun engem gudde Match vun der Alina Molkova profitéiert.