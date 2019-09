No hirer exzellenter 5. Plaz um K1 Premier League zu Tokio vu virun 2 Wochen huet d'Lëtzebuergerin hir gutt Form nees ënner Beweis gestallt ...

D'Jenny Warling huet sech do bis an d'Véierelsfinall vir gekämpft an huet e Sonndeg am Repêchage nach d'Méiglechkeet op d'Bronzemedail. No hirer exzellenter 5. Plaz um K1 Premier League zu Tokio virun 2 Wochen huet d'Lëtzebuergerin eng weider Kéier bewisen, datt si gutt a Form ass.

Um Wee fir ënnert déi bescht 8 huet sech d'Jenny Warling ënner anerem 3:2 géint d'Tuba Yakan, d'Nummer 3 aus der Weltranglëscht, duerchgesat. An der Véirelsfinall koum d'Géignerin aus Brasilien: D'Valeria Kumizaki huet de leschte Mount Panamerican Games zu Lima gewonnen an huet och soss zënter Joeren en uerdentleche Palmarès virzeweisen. Déi aktuell Europameeschterin ass net optimal mam Kampfstil vun der Brasilianerin zerechtkoum an huet sech um Enn misse knapp mat 1:2 geschloe ginn.

Well d'Kumizaki d'Halleffinall géint d'Sara Cardin aus Italien awer fir sech entscheede konnt, ass d'Jenny Warling repêchéiert ginn a kämpft e Sonndeg géint d'Gewënnerin vum Duell Korea - Schwäiz. Falls d'Lëtzebuergerin do den Exploit fäerdegbréngt, nees ze gewannen, kämpft si eng weider Kéier, wéi schonns virun 2 Wochen zu Tokio, ëm d'Bronzemedail.