Mat 32 op 20 konnt sech de Favorit vun Diddeleng beim Chev Dikrech duerchsetzen.

An enger éischter roueger Partie, wou d'Arbitter just 3 Mol 2 Minutten hu missten ausdeelen, huet den Aussesäiter vun Dikrech nach laang matgehalen. An der Paus louche si beim Stand vun 13:15 just mat 2 Goler hannen.

An der zweeter Hallschent hunn déi Diddelenger si dunn awer dominéiert, konnte selwer 17 Mol markéieren a hu just 7 Goler zougelooss. Beschte Butteur bei den Diddelenger war den Ervacanin mat 6 Goler, bei Dikrech huet de Brukwicki genau esou dacks markéiert.