E Freideg den Owend war den Optakt vum 4. Spilldag an der Axa League am Handball.

E Freideg den Owend gouf et déi erwaarte kloer Victoire vum HC Bierchem. No 60 Minutte stoung et zu Schëffleng 32:19 fir déi Bierchemer.

Um 4. Spilldag hunn d'Gäscht direkt fir kloer Verhältnisser gesuergt. No 10 Minutten loung ee scho mat 8:2 a Féierung. Bis d'Paus ass d'Avance vu Bierchem weider geklommen an esou ass et mat 18:8 an d'Kabinne gaangen. D'Ekipp vum Alexandre Scheubel huet och an der zweeter Hallschent konzentréiert weidergespillt an déi Schëfflenger op Distanz gehalen. De Virsprong ass no 45 Minutten op 12 Goler gewuess. Um Enn gewënnt den HC Bierchem d'Partie zu Schëffleng mat 32:19.