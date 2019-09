Bei den Damme konnt sech den HB Diddeleng am Spëtzemach knapp 30:28 géint de Chev Dikrech behaapten.

An der AXA League war e Samschdeg de 4. Spilldag bei den Hären an den 3. bei den Dammen.

Hären-Handball

HB Esch - Red Boys Déifferdeng 26:33

E Samschdeg den Owend war de Spëtzematch vun den Titelfavoritten. Et ass d'Ausernanersetzung tëscht deenen zwou Ekippen, déi déi éischt 3 Matcher mat enger Victoire op en Enn brénge konnten - et huet een deemno dierfe gespaant sinn, wien nom 4. Spilldag ongeschloe wier.

Et war d'Heemekipp, déi besser an de Match koum, d'Féierung awer no 10 Minutten aus der Hand ginn huet. D'Red Boys hu vun deem Ament un an enger ganz intensiver Partie den Toun uginn a si verdéngt mat engem 17:14 an d'Paus gaangen.

© Serge Olmo

No der Paus war d'Hoffnung, datt den Doublégewënner vun zejoert, nach eemol an de Match géifen zeréckkommen, kleng. D'Red Boys waren einfach ze staark a konnten esouguer an der 2. Hallschecht nach een Zant zouleeën an de Géigner esou ëmmer op confortabel Distanz halen. Bei der zolitter Leeschtung vun de Red Boys war de Batinovic beschte Buteur.

© Cliff Block © Cliff Block © Cliff Block © Cliff Block

HB Käerjeng - HB Diddeleng 18:25

An enger spannender Partie tëscht zwou Ekippen, déi allebéid schonn zwou Victoire um Kont stoen hunn, wollt d'Heemekipp d'Punkte bei sech halen. Ma och den HBD hat sech Chancen ausgerechent, an dee war no enger Véierelstonn op 4 Goler mat 9:5 am Avantage. An och am weidere Verlaf vun der 1. Hallschecht konnt d'Ekipp aus der Forge du Sud een Ecart vun 3-4 Goler halen - 12:9 fir Diddeleng an der Paus.

Och an der 2. Hallschecht waren d'Diddelenger déi bescht Ekipp um Terrain. Si konnten op eng gutt Leeschtung vun hirem Kipper opbauen a waren och an der Ofwier an an der Offensiv déi méi staark Ekipp Käerjeng huet virum eegene Public géint der Schluss hinn dach enttäuscht, soudatt déi Diddelenger Victoire méi wéi verdéngt war.

© Gilles Tricca

HB Péiteng - Chev Dikrech 18:29

Dikrech hat zu Péiteng vun Ufank un ee schwéiere Stand a louch déi komplett 1. Hallschecht iwwer mat 3-4 Goler hannen. De Chev huet awer net noginn a koum virun der Paus op 2 Goler un déi Péitenger erun - 11:13 aus der Siicht vun den Dikrecher no enger hallwer Stonn.

De Veräin aus der Ieselsstad huet am 2. Duerchgang awer ferm op de Gas gedréckt an ass an de leschte 15 Minutte mat enger Serie u Goler op iwwer 10 Zieler dovu gezunn. Um Enn konnt de Chev dach däitlech mat 29 op 18 géint den HB Péiteng ofkachen.

Dammen-Handball

Chev Dikrech - HB Diddeleng 28:30

An der Spëtzepartie am Dammen-Handball ass Dikrech doheem géint Diddeleng ugetrueden. Et huet ee sech dierfen ee ganz spannende Match erwaarden a sou goung et vun Ufank un och mat héijem Tempo un. No den éischten 30 Minutten haten déi Dikrecher beim Stand vu 16:14 ee klengen Avantage, ma d'Ekipp aus der Forge du Sud konnt awer äntweren an ass zeréckkomm. Déi lescht Véierelstonn vun der Partie huet den HBD d'Partie nämlech gedréint an hire Virsprong vun 2 Zieler bis zum Schluss iwwer d'Zäit bréngen.

HB Käerjeng - HB Musedall 24:18

Um Käerjenger Dribbel waren d'Damme vun der Musel op Besuch. D'Käerjenger hunn awer vun Ufank un d'Heft an d'Hand geholl a konnten op e puer Goler ewechzéien. D'Äntwert vun de Miseler koum awer: Si haten d'Partie an der Paus beim Stand vun 12:12 gedréint. Nom Téi hunn d'Käerjenger awer opgedréint an de Match schliisslech fir sech entscheet.

HC Standard - HB Esch 25:22



An der Paus war den HC Standard mat 16:9 vir. D'Stater konnten d'Gäscht aus dem Minett och am weidere Verlaf vun der Partie gutt op Distanz halen an huet si ni richteg erukomme gelooss.