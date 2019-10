D'Ekipp vum Trainer Nikola Malesevic huet an enger Partie vum 5. Spilldag vun der AXA League Péiteng mat 40:26 däitlech geklappt.

An der AXA League war e Mëttwoch schonn eng Partie fir de 5. Spilldag bei den Hären.

Hären-Handball

HB Diddeleng - HB Péiteng 40:26

Péiteng wollt Diddeleng auswäerts ee Fouss stellen an domat deen 1. Erfolleg an der neier Saison feieren. Den HBD hat awer eppes dogéint, hat d'Ekipp vum Trainer Nikola Malesevic nach Réckewand vum däitleche Succès leschte Samschdeg géint den HB Esch.

Déi 1. Hallschecht ass mat 19:14 fir d'Lokalekipp op en Enn gaangen. Fréi huet de Veräin aus der Forge du Sud der Partie de Stempel opgedréckt an de Match a Richtung Victoire op d'Schinne geluecht. Och an den zweeten 30 Minutten huet den HBD de Fouss net vum Gas geholl, ma d'Féierung, eng Véierelsstonn viru Schluss beim Stand vun 30:20, op 10 Goler ausgebaut.

Den HB Péiteng koum an de leschte 15 Minutten net zeréck an de Match an huet sech um Enn misse géint een ze staarken HB Diddeleng däitlech mat 26:40 geschloe ginn. Den HB Diddeleng kann iwwerdeems gestäerkt an den 2. Tour vum Challenge Cup goen.

E Samschdeg spillt do d'Ekipp aus der Forge du Sud géint Dobele aus Lettland. Dës Partie kënnt Dir live op Radio Lëtzebuerg suivéieren.