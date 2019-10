Am Khalifa Stadium zu Doha ass de Lëtzebuerger um 19 Auer 40 eiser Zäit am Grupp B vun der Qualifikatioun am Bommstoussen ugetrueden.

An hei war d'Konkurrenz grouss. Den Ament gesäit et op internationalem Bommstoussen-Niveau esou aus, wéi wann direkt e puer Athleten ëm d'Medaile kéinte kämpfen - dorënner eben och de Bob Bertemes.

Den COSL-Athlet huet en Donneschdeg den Owend d'Bomm a sengem 3. Versuch awer nëmmen 19,89 Meter wäit gestouss an domat d'Qualifikatioun fir d'Finall e Samschdeg däitlech verpasst. Um Enn ass mat dëser Leeschtung eng 26. Plaz vu 34 Participanten erausgesprongen. D'Norm fir d'Finall louch bei 20,90 Meter.

De Lëtzebuerger hat eréischt viru ronn engem Mount säi perséinlechen an domat och nationale Rekord op 22,22 Meter verbessert. Domat war hien ënnert den Topp-10 vun der Welt. Op der Liichtathletik-WM zu Doha am Katar hätt de Bob Bertemes eigentlech misse mat Réckewand an d'Kompetitioun goen, aus der Finall ass awer leider näischt ginn.

© Screenshot

Ee weidert prominent Affer vun der staarker Konkurrenz zu Doha war de Michal Haratyk. De Mann aus Polen ass den Ament indoor an outdoor Europameeschter an huet d'Bomm als 16. just 20,52 Meter wäit gestouss. Am wäitste gouf d'Bomm iwwerdeems vum Titelverdeedeger Tomas Walsh gestouss: 21,92 Meter.