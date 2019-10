Géint Lettland, Italien an d'Tierkei mussen d'FLH-Hären untrieden, dat am Virfeld vun der WM- an EM-Qualifikatioun.

Am Hibléck op d'Qualifikatiounsmatcher fir d'WM 2021 an d'EM 2022, déi am Januar ustinn, spillt d'Handball-Nationalekipp vun den Hären am Oktober an am Dezember am Ganze 4 Lännermatcher géint Lettland, Italien an d'Tierkei. An deem Kontext huet den Nationaltrainer Nikola Malesevic um Freideg säi Kader bekannt ginn.

Dobäi fale besonnesch d'Retoure vum Diddelenger Golkipp Mika Herrmann op, deen eng Zäit aus Astellungsgrënn net méi geruff gouf, a vun den Déifferdenger Pivote Peter Ostrihon a Joé Faber, déi no laanger Zäit nees zréckkommen. Am Oktober feelt ënner anerem den Escher Réckraumspiller Christian Bock, dat wéinst enger Blessur. Am Dezember an am Januar soll hien dann awer nees dobäi sinn.