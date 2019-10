Bierchem huet déi éischt 30 Minutte richteg dominéiert an hat en Ecart vun 9 Goler, dee si awer net iwwert déi 60 Minutte konnte retten.

Hären-Handball

HC Bierchem - Red Boys Déifferdeng (21:12)

De Gaascht aus Déifferdeng ass zu Bierchem als klore Favorit an de Match gaangen. Et wollt een de Virsprong an der Tabell ausbauen an un déi gutt Leeschtung vun der leschter Woch uknäppen. Déi vill Supporteren an der Hal konnte sech op flotten Handball freeën - bei de Match tëscht Bierchem an Défferdeng war an der lescht ëmmer Musik dran.

Och e Samschdeg den Owend, well et war d'Lokalekipp, déi d'Red Boys fréi am Match wëll mat engem Virsprong vu 4 Goler iwwerrascht huet. Déi Bierchemer hunn am weidere verlaf esouguer nach weider op den Tempo gedréckt a waren no 22 Minutte 5 Goler am Avantage. Virun allem un der ganz zolitter Defense hu sech déi Déifferdenger d'Zänn ausgebass. Bierchem ass no deenen éischten 30 Minutte beim Stand vun 21:12 mat enger Avance vun 9 Goler op den Téi gaangen.

Dës Pëll hunn d'Red Boys misse verdauen. An der 2. Hallschecht si se dann och besser an de Match gestart. No 5 Minutten hate si scho 4 Goler opgeholl an hunn op 17:22 verkierzt. Bierchem stoung an der Defense net méi sou kompakt wéi déi éischt 30 Minutten, wat d'Red Boys ausgenotzt huet. Zwee Mol zwou Minutten a kuerzer Zäit hunn d'Red Boys dann e bësse gebremst a Bierchem konnt den Ecart nees op 4 Goler erhéijen, nodeem dëse kuerz op 2 Goler geschrumpft war. Ma no 48 an enger hallwer Minutt huet Déifferdeng den 30:30 markéiert an de Match war nees komplett op. E bëssen Opreegung a Gedrécks gouf et direkt nom Gol vun 34:32 fir d'Red Boys. Als Resultat krut den Dany Scholten vu Bierchem 2 Minutte wéinst Onsportlechkeet. An de leschte Minutten ass et Schlag op Schlag gaangen an d'Red Boys konnt sech net wierklech ofsetzen. Bierchem huet nach eng Kéier alles probéiert, ma 30 Sekonne viru Schluss verschéisse si e wichtege Ball, esou datt d'Red Boys dës Match mat 39:37 ka gewannen.

Dammen-Handball

HB Esch - Red Boys Déifferdeng 21:22

HB Museldall - Chev Dikrech 22:31