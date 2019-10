Fir den 2. Tour vum Challenge Cup ass Käerjeng a Schweden gereest, Diddeleng huet Dobele aus Lettland op Besuch. Am EHF Cup goung et fir Esch a Polen.

2. Tour Challenge Cup

Alignsas - HB Käerjeng 36:24

HB Käerjeng hat fir den 2. Tour am Challenge Cup ee schwéiere Géigner virun der Broscht: et goung géint d'Schweden vun Alignsas. Direkt vun Ufank un huet d'Heemekipp versicht de Stempel op d'Partie ze drécken an esou haten Schweden séier ee Lach vu 5-6 Goler. D'Ekipp aus der Brauereistad huet sech awer net esou séier geschloe ginn a koum an der Paus beim Stand vun 13:10 op 3 Goler zeréck. An den zweeten 30 Minutten huet Alignsas awer nees opgedréint. Ervirzehiewen ass dem Benjamin Helander säin Leeschtung bei de Schweden. Ënnert sengem Impuls huet HK Alingsas verdéngt géint den HB Käerjeng gewonnen.

HB Diddeleng - Dobele

2. Tour EHF Cup

Pulawy - HB Esch 31:28

A Polen beim KS Azoty-Pulawy huet den HB Esch vun Ufank u gutt dogéint gehalen. Bis de 14:14 kuerz virun der Paus war et ee ganz ausgeglachener Match, ma no der éischter hallwer Stonn war d'Heemekipp mat 16:14 a Féierung. No der Paus war et weider ee ganz spannende Match - Goler sinn op béide Säite gefall. Beim Stand vun 20:20 huet d'Lokalekipp ugezunn a sech ee Lach vun e puer Goler erausgespillt. Um Enn war et eng 28:31-Néierlag fir d'Jongen aus der Minett-Metropol, déi wärend dem Match insgesamt fënnefmol an Ënnerzuele waren.