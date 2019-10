Den Diddelenger hat sech e Samschdeg géint Hiefenech um Knéi blesséiert a wäert elo op d'mannst 4 bis 6 Woche feelen, well d'Bänner ugerass sinn.

Beim T71 feelt jo schonns den Tom Schumacher, deen am Summer operéiert gouf an den Ament am Opbau ass. De Finalist vu leschter Saison huet déi éischt zwee Matcher verluer an spillt de Weekend géint d'Etzella.