En Donneschdeg den Owend huet engem Nodrosmatch vun der AXA League den HB Käerjeng zu Dikrech beim Chev gespillt.

Chev Dikrech - HB Käerjeng 31:39

Séier huet d'Ekipp vu Käerjeng sech mat engem confortabele Virsprong ofgesat. No knapp 10 Minutten haten déi Käerjeng ee 3-Goler-Avance. De Chev huet virum eegene Public versicht, nees zeréck an de Match ze kommen, ma goung awer mat engem 16:21-Réckstand an d'Paus.

An der 2. Hallschecht waren et weider d'Gäscht, déi um Drécker waren. Den Ecart vun der Ekipp aus der Ieselsstad louch déi ganz zweet 30 Minutten iwwer bei 7-8 Goler. Um Enn konnte sech déi Käerjenger dann och däitlech 39:31 behaapten.

E Sonndeg geet et da fir den HB Käerjeng an de Réckmatch doheem am Challenge Cup géint Alingsas weider. Am Allersmatch hat d'Ekipp aus der Brauereisstad eng 24:36-Defaite missen astiechen. D'Partie um Dribbel gëtt e Sonndeg um 17.00 Auer ugepaff.