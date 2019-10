E Samschdeg war den HB Diddeleng fir de Retourmatch am Challenge Cup a Lettland am Asaz an do gouf et eng Defaite. Esch huet am EHF Cup Pulawy op Besuch.

Challenge Cup

Dobele - HB Diddeleng 28:24 (14:9)

Den HB Diddeleng war e Samschdeg a Lettland zu Dobele fir de Retourmatch vun der 2. Ronn am Challenge Cup am Asaz. Den HBD hat wëlles, déi 3 Goler aus dem Allermatch (24:27) guttzemaachen, ma dofir huet et awer fir d'Ekipp aus der Forge du Sud missen ee perfekten Dag sinn. Et waren awer d'Haushäre vun Dobele, déi vun Ufank u versicht hunn, der Partie de Stempel opzedrécken. Beim Stand vu 14:9 aus der Siicht vun de Lette goung et an d'Paus.

An der 2. Hallschecht blouf de Réckstand vum HB Diddeleng ufanks ëmmer ëm 4-5 Goler - d'Lëtzebuerger haten deemno ee schwéiere Stand. Ronn eng Véierelsstonn viru Schluss koum den HBD dunn duerch den Hippert op 1 Gol beim Stand vun 20:21 erun. An der 54. Minutt, beim Stand vu 23:25, ass den Hippert mat Rout vum Terrain geflunn. Dono huet d'Heemekipp den Tempo nach eng Kéier ugezunn an um Enn d'Partie mat 28:24 fir sech entscheet. Domat ass Diddeleng aus dem Challenge Cup eliminéiert.

Den HB Käerjeng trëtt iwwerdeems e Sonndeg am Retourmatch vu 17.00 Auer u virun heemescher Kuliss géint d'Schweden vun Alingsas un.

EHF Cup

HB Esch - Pulawy

Am EHF Cup spillt den HB Esch den Owend nach doheem vun 18.30 u géint Pulawy aus Polen de Retourmatch a wäert probéieren, de Retard vun 3 Goler aus dem Allersmatch opzehuelen.