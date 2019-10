Mat 15 Joer huet d’Jenny Warling hir éischt Competitioun gemaach an ass op der EM direkt op déi 3. Plaz komm. Zanterhier ass de Palmarès weider gewuess.

D'Jenny Warling ass sportlech zu Walfer grouss ginn. d'Talent hat de Mich Feidt séier erkannt. Den Erfollegstrainer wousst deemools schonn, dass d’Lëtzebuergerin d’Relève vun ënnert anerem dem Tessy Scholtes kéint iwwerhuelen.

Mat 15 Joer huet d’Jenny Warling hir éischte Competitioun gemaach an ass op der EM direkt op déi 3. Plaz komm. 2014 ass d’Karateka mat nëmmen 20 Joer zur Sportlerin vum Joer gewielt ginn. De Palmarès ass mëttlerweil grouss, mä d’Jenny Warling huet nach 1 grousst Zil - D’Olympesch Spiller 2020 zu Tokyo.

En Dram, deen déi fréier Schülerin aus dem Sportlycée scho bal opginn hat. Am August 2018 ass d’Jenny Warling un de Kräizbänner opréiert ginn, mä nëmme 7 Méint méi spéit ass d’Jenny zu Guadalahara Europameeschterin ginn.

Nom Exploit bei der EM gouf et nach eng Bronzmedail bei den Europaspiller zu Minsk, eng 5. Plaz beim K1 Premier League Tournoi zu Tokyo a Bronz beim der Serie A zu Santiago.

Impressionnant Resultater, déi awer mat enger 26. Plaz am Olympia Ranking nach net duer ginn, fir eng vun den 10 Plaze fir Tokyo ze erkämpfen. Eng leschte Chance bleift beim Qualifikatiounstournoi Ufanks Mee zu Paräis.

An enger Rand- an Individual-Sportaart ass et zu Lëtzebuerg fir en Athlet net einfach um Weltniveau ze evoluéieren. D’Encadrement bleift e Problem, och wann riets a lenks all Mënsch eng Hand probéiert unzepaken, bleift vill um Athlet selwer hänken.

D’Jenny Warling schätzt e familiäert Ëmfeld. Vun doheem kënnt vill Ënnerstëtzung vun den Elteren an och am Walfer Club ka sech déi 25 Joer al Karateka op Hëllef verloossen.

De Sport ass wichteg, mä och net alles am Liewe vum Jenny Warling. Och wann d’Lëtzebuergerin parallel zu Mayen an Däitschland mam Lukas Grezella trainéiert huet, huet si zu Rheinbach bei Bonn an der analytescher Chimie a Qualitéitsforschung hire Studium ofgeschloss. Zanter leschtem Dezember schafft d’Jenny Warling um Dupont zu Konter a verbënnt de Beruff mam Sport.

D’Jenny Warling weess wat si wëll, net nëmmen am Beruffs-, mä och am Sportlerliewen. Dat nächsten Zil sinn d’Olympesch Spiller an och wann d’Karateka et net bis op Tokyo packe sollt, kann ee bei eppes ganz sécher sinn - D’Jenny Warling huet alles probéiert.