E Mëttwoch den Owend stoungen am Basket bei den Hären an den Damme jeeweils 4 Partië vun der Coupe um Programm.

An de 1/16els-Finalle vun der Coupe bei den Häre gouf et e Mëttwoch den Owend eng gréisser Iwwerraschung. Hei konnt nämlech Zolwer aus der Nationale 2 Hiefenech aus der ieweschter Divisioun eliminéieren. Weider huet Gréngewald zu Nidderkäerjeng gewonnen, Walfer klappt BC Mess a vum Match Préizerdall géint Miersch hu mir nach kee Resultat.

Bei den Damme konnte sech e Mëttwoch den Owend den Telstar Hesper, d'Residence Walfer, Hiefenech an de Basket Esch fir d'Aachtelsfinalle qualifizéieren. Den Telstar an de Basket Esch hu forfait gewonnen. Walfer huet d'Sparta geklappt an Hiefenech huet den Noper Fiels mat 81:31 iwwerrannt.

Alleguerten d'Resultater am Iwwerbléck

Hären:

Hedgehogs Nidderkäerjeng - BBC Gréngewald 63:94

AS Zolwer (+10) - US Hiefenech 87:66

Rebound Préizerdall (+10) - Black Star Miersch kee Resultat

BC Mess - Residence Walfer 91:105

Dammen:



Kielen - Telstar Hesper 0:20 forfait

Residence Walfer - Sparta Bartreng 74:64

Arantia Fiels - US Hiefenech 31:81

Rebound Préizerdall - Basket Esch 0:20 forfait