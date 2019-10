Dës Noriicht huet den Handball Käerjeng en Donneschdeg den Owend an engem offizielle Schreiwes matgedeelt.

E Mëttwoch den Owend huet den Dejan Gajic den Handball Käerjeng doriwwer informéiert, datt hien als Trainer zerécktrëtt. Dës Noriicht huet de Veräin en Donneschdeg am fréien Owend an engem offizielle Schreiwes matgedeelt.

D'Sich no engem neien Trainer wier am Gaangen. An der Tëschenzäit iwwerhuelen de Razvan Cenusa an de Chris Auger den Interim, bis eng definitiv Léisung fonnt gëtt.

Offiziellt Schreiwes vum Club



Le comité du Handball Käerjeng tient à vous informer de la démission de l'entraineur de son équipe homme. En effet Dejan GAJIC nous a informé hier soir de la démission avec effet immédiat de son poste. Nous sommes à la recherche d'un nouveau candidat pour le poste vacant. Entretemps l'intérim sera assuré par Razvan CENUSA et Chris AUGER jusqu'à ce nous avons trouvé une solution définitive.

Le Handball Käerjeng remercie Dejan pour le travail qu'il a fait pendant les dernières années au sein de notre club et pour les titres de Champion de Luxembourg qu'il a qu'il a remporté avec nos deux équipes.